Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklar mutlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de ziyaret ederek, 'özel çocuklarımız' diyerek bağrına bastığı engelli çocuklarla yakından ilgilendi.

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  • 01.12.2023 12:29
  • Güncelleme: 01.12.2023 13:27
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklar mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ziyaret ederek, ‘özel çocuklarımız’ diyerek bağrına bastığı engelli çocuklarla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gönül belediyeciliği’ vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç, bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlarla da her fırsatta bir araya geliyor. Büyükkkılıç, bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Özderici ailesi iş birliğinde Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olarak hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada özel çocukların ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilendi. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olarak hayata geçtiğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayır duası aldığımız ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olarak hayata geçirdiğimiz Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’mizdeki özel çocuklarımızla bir araya geldik. Bu güzel yavrularımıza aile sıcaklığında hizmet veren hocalarımıza ve bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, merkezin çalışmalarındaki son durum hakkında ve özel çocukların eğitimlerde ilerleme seviyeleri hakkında eğitmenlerden bilgiler aldı.

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İHA

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