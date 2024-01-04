Epilepsi hastaları kışın uyku düzenine dikkat: Nöbeti tetikleyebilir

Nöroloji ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, uyku düzensizliğinin epilepsi hastalarında olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, 'Kış aylarında karanlık saatlerin uzaması uyku düzeninde bozukluğu getirir ve bu da epilepsi nöbetini tetikleyebilir' dedi.

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  • 04.01.2024 13:07
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:40
Epilepsi hastaları kışın uyku düzenine dikkat: Nöbeti tetikleyebilir
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Nöroloji ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, uyku düzensizliğinin epilepsi hastalarında olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, “Kış aylarında karanlık saatlerin uzaması uyku düzeninde bozukluğu getirir ve bu da epilepsi nöbetini tetikleyebilir” dedi.

Fazla ya da az uyumaktan kaynaklı uyku bozukluklarının epilepsi nöbetini tetikleyebildiğini söyleyen Nöroloji ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, “Epilepsi hastalığı bilindiği üzere genellikle bayılma, kasılma ve bilinç kaybını seyreden bir hastalıktır. Bazı durumlarda hastanın bilinci tam olmadan da seyredebilir ama bilinç bozukluğu yaşanabiliyor. İstemsiz kol ve bacak hareketleri veya kasılmalar olabiliyor. Hastalık genel hatlarıyla bu şekilde. Epilepsi hastalığını tetikleyici faktörler vardır ve tüm epilepsi hastalarının bu konuda bilinçli olmasını isteriz. Özellikle uykusuzluk tetikleyici faktörlerden önde gelenlerinden biridir. Epilepsi hastaları eğer düzensiz uyursa, gece geç saatlerde uyur, erken saatlerde uyanırsa veya bazen hafta sonu oluyor genellikle gece geç saatlerde uyuyor ve ertesi gün öğlene doğru uyanıyorsa bu tür uyku bozuklukları epilepsi hastalarının nöbetini tetikleyebiliyor” dedi.

Prof. Dr. Hüseyinoğlu, kış aylarında karanlık saatlerin artmasından kaynaklı uyku bozukluklarının da epilepsiyi tetikleyebileceğini söyleyerek, “Kış aylarında biliyorsunuz gece, günün karanlık saatleri daha uzun, ışıklı güneşli saatleri daha kısa oluyor. Tabi ki bu da bir miktar o uyku bozukluklarına yol açıyor ve epilepsi üzerinde tetikleyici bir özellik göstermiş olabiliyor. Bu konuda hastalara önerim; rutinlerini bozmamaları, kış ve yaz aylarında aynı rutinde ve hafta içi hafta sonu da aynı rutinde devam etmelerini öneriyorum. Yaş itibariyle erişkin insanlarda 7-7,5 ve 8,5 saat uyuma genellikle ortalama olarak yeterli oluyor. Gece ani uyanmalar, sabah erken uyanmalar, yetersiz uyku, uykudan yoksun kalma veya uzun uyku periyotları epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Bundan dolayı özellikle de epilepsi hastalığından muzdarip insanlara uyku düzenlerine dikkat etmelerini söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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