Değer Gençlik Projesi dolu dolu geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu ödüllü projesi olan Değer Gençlik Merkezi'nde, eğitim öğretim dönemi dolu dolu geçiyor.

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  • 04.01.2024 12:56
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:35
Değer Gençlik Projesi dolu dolu geçiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu ödüllü projesi olan Değer Gençlik Merkezi’nde, eğitim öğretim dönemi dolu dolu geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) tarafından Değer Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitim öğretim dönemi, gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. KAYMEK’in uzman eğitimci kadrosu, Değer Gençlik kurslarında 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim veriyor. Yüz yüze verilen eğitimlerde uzmanlar öğrenciler ile birebir ilgilenerek gençlerin gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Değer Gençlik Merkezi’nde gençler, dolu dolu bir hafta geçirdi. KAYMEK, 6 farklı atölyede 26 farklı istasyonda eğitimlerini sürdüren Değer Gençlik Merkezi’nde her hafta gerçekleştirdiği seminerler, atölyeler, sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri ile gençlerin yanında oluyor.

‘Gençliğe Değer’ sloganı ile hizmet veren Değer Gençlik Kursları, ücretsiz olarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da ‘Değer Gençlik’ projesinin kazandırdığı ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

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İHA

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