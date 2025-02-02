Erciyes 38 FK – 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 0-0
Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun 18'inci haftasında evinde konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar ile 0-0 berabere kaldı.
Kayseri ekibi maça baskılı başladı. Maçın ilk 15 dakikasından itibaren konuk takım oyuna ortak oldu. İlk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarıya iki takımda baskılı başladı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da gol olmayınca takımlar puanları paylaştı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Sait Tuzcu, Cankut Gönenç, Taha Berke El
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak –Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.86 Gökhan), Ayhan (Dk.75 Oğuzhan), İsmet, Enes (Dk.79 Ethem), Hüseyin Ekici, Tayyib, Hüseyin Fındıkçı (Dk.74 Taner)
7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR: Mehmet – Bora, Osman (Dk.81 Yunus Emre), Berat, Hüseyin Can, Serkan, Egehan, Ozan (Dk.75 Ayhan), Mert, Furkan, Arda (Dk.90+4 Azizcan)
GOL: Yok
SARI KART: Ayhan (Erciyes 38 FK), Ozan, Mehmet, Furkan (7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar)