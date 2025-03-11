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Erciyes 38 FK hafta sonu evinde Nilüfer FK'yı ağırlayacak

Geçen hafta İzmir deplasmanından 1 puanla dönen Erciyes 38 FK, Pazar günü sahasında Bursa NilüferFK'yı konuk edecek.

Erciyes 38 FK hafta sonu evinde Nilüfer FK'yı ağırlayacak

Ligde 9 maçlık galibiyet hasretine 2 hafta önce son veren Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, geçen hafta İzmir Çoruhluspor karşısında skoru koruyamadı. Öne geçtiği maçtan 1-1’lik eşitlikle ayrılan Kayseri ekibi haftayı 24 puanla 10’uncu sıradaa tamamladı. Mavi – siyah – beyazlılar sezonun 24’üncü haftasında sahasında Play – Off mücadelesi veren Bursa Nilüfer FK’yı konuk edecek.

Haber Merkezi

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