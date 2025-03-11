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Yine 'Çirkin ve kötü tezahurat', yine disiplin kurulu

Kayserispor kulübü ve Sportif Direktör Muhammed Türkmen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yine 'Çirkin ve kötü tezahurat', yine disiplin kurulu

TFF Hukuk Müşavirliği tarafında PFDK sevkleri açıklandı.  Kayserispor ile ilgili olarak, “Kayserispor Kulübü’nün 08.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor -Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” olarak duyuruldu.

Haber Merkezi

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