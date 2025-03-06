Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhlu deplasmanına gidecek
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK hafta sonu deplasmanda İzmir Çoruhlu ile oynayacak.
Ligde 9 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta Niğde Belediyesi karşısında son veren Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhlu ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Mavi - Siyah - Beyazlılar bir puan ile bir sıra üstündeki İzmir ekibi ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam ediyor. İzmir Çoruhlu FK ile Erciyes 38 FK arasında cumartesi oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak.