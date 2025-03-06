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Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhlu deplasmanına gidecek

Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK hafta sonu deplasmanda İzmir Çoruhlu ile oynayacak.

Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhlu deplasmanına gidecek

Ligde 9 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta Niğde Belediyesi karşısında son veren Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhlu ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Mavi - Siyah - Beyazlılar bir puan ile bir sıra üstündeki İzmir ekibi ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam ediyor. İzmir Çoruhlu FK ile Erciyes 38 FK arasında cumartesi oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak.

Haber Merkezi

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