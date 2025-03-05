Böhürler: 'Emine Erdoğan'ın gelişiyle Türkiye, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni tanımış oldu'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, açılışı gerçekleştirilen Yeşilay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Böhürler: “Kayserili hayırseverlerin desteğiyle Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında Kayseri çok büyük bir şey yaptı. Türkiye’de 3’üncüsü Kayseri’de açıldı bu yüzden bizim için çok önemli. Bu merkez bağımlılıkla mücadeleye başvuran bağımlıların gelip 6 ay kalabilecekleri bir alan sağlıyor. Bağımlılıkla mücadele çok önemli. Çocuklarımızı gençlerimizi kurtarmak çok önemli. Buna daha çok imkan sağlanmalı. Kayseri bir ilk. Ve bu projeye Kayseri Yeşilay yönetiminin hanımları öncülük etti. Bir hayal kurdular genel merkez bu hayal üzerine bir organizasyon gerçekleştirdi ve bir merkez kazandırılmış oldu Kayseri’ye. Bağımlılarımızın sayılarının azalmasını arzu ediyoruz. Gönüllülük esasıyla ortaya çıktı. Emine Erdoğan'ın gelmesi çok önemliydi. Bu merkezi çok beğendi. Emine Erdoğan’ın gelmesi de şehrimize bir şeref oldu ve gelmesiyle de tüm Türkiye bu merkezi tanımış oldu. Bugün itibariyle faaliyete başladı. Diğer şehirlerde de yapılması için bir teşvik ve model oldu” ifadelerini kullandı.