Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 0-2
Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK evinde konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-0'lık skorla yenildi.
Maça baskılı başlayan Erciyes 38 FK aradığı golü bulamadı. İlk yarının sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Kırıkkale ekibinden Buğra soldan gelişen atakta yapılan ortayı iyi değerlendirerek golü attı. Konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda büyük oranda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın normal süresinde başka gol olmadı. Konuk takım maçın uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Berkay ile bir gol daha buldu. Karşılaşmada 2 gol atan Kırıkkale FK 3 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Ogün Keleş
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.79 Yaşar), Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk.53 Gürkan), Caner (Dk.89 Ziyahan), İsmet, Hüseyin Ekici, Ethem (Dk.53 Ekrem), Hüseyin Fındıkçı
KIRIKKALE FK: Furkan - Emre Tosun, Seyit Mehmet (Dk.90+1 Berkay), Abdülkadir, Muharrem, Nurettin (Dk.84 Nuri), Buğra, Emre Keleşoğlu, Yıldıray (Dk.90+1 Fırat), Osman (Dk.90+2 Mehmet), Emir
GOLLER: Dk.39 Buğra ve Dk.90+4 Berkay (Kırıkkale FK)
SARI KART: İsmet, İhsan Uğur (Erciyes 38 FK) Nuri, Yıldıray (Kırıkkale FK)