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Sevindiren galibiyet: Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 0

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sevindiren galibiyet: Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 0
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan Kartal’ın ceza sahasına ortasında Boa Morte, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

62. dakikada ceza sahası dışından Balkovec’in sert şutunda kaleci Onurcan köşeye giden topu kornere çeldi.

64. dakikada Kartal’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nazon, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un üzerinden ağlarla buluşturdu. Pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

66. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Boa Morte, müsait pozisyondaki Mane’yi gördü. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Lionel Carole (Hasan Ali Kaldırım dk. 76), Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Boa Morte (Ramazan Civelek dk. 90), Cardoso (Jeanvier dk. 88), Mane (Ackah dk. 76), Nazon

Yedekler: Şamil Öztürk, Bourabia, Uzodimma, Baran Ali, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard (Buluthan Bulut dk. 71), Efecan Karaca (Serdar Dursun dk. 83), Hwang Ui-Jo (Rony Lopes dk. 57), Augusto, Cordova

Yedekler: Mert Furkan, Yusuf Karagöz, Arda Usluoğlu, Nicolas Jenvier, Bera Çeken, Nejdet Nezir, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Boa Morte (dk. 51), Mane (dk. 66) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kartal, Kolovetsios, Ramazan (Kayserispor), Fatih, Efecan, Hadergjonaj (Alanyaspor)

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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