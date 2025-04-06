Erciyes 38 FK – Tepecikspor: 3-1
Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun 27'nci haftasında evinde konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u 3-1'lük skorla mağlup etti.
Geçen hafta deplasmanda Ordupor 1967’yi mağlup eden Erciyes 38 FK bugün evinde düşme hatTının hemen üstünde yer alan Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk etti. Konuk takım maçın 10’uncu dakikasında öne geçti. 3 dakika sonra Erciyes 38 FK’dan Tayyib skoru dengeledi. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Müsabakanın 61’inci dakikasında Ethem Kayseri takımını öne geçirdi: 2-1. Erciyes 38 FK’yı öne geçiren Ethem skoru tayin eden golü de kaydetti: 3-1. Kayseri temsilcisi 3 puanı 3 golle aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan Dursun
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner, Berkay, İsmail, Batuhan, Caner (Dk.76 Taha), Ayhan (Dk.76 Alperen), Enes (Dk.83 Ziyahan), Hüseyin Ekici (Dk.60 Gürkan), Tayyib, Ethem (Dk.83 Serkan)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Suphi - Osman, Caner, Özgür (Dk.62 Rauf), Kemal, Abdurrahman, Kerem, Mustafa Çelik (Dk.62 Erçağ), Mustafa Samican (Dk.82 Eray), Berkay, İlker
GOLLER: Dk.13 Tayyib ve Dk.61 – 82 Ethem (Erciyes 38 FK) Dk.10 Osman (Büyükçekmece Tepecikspor)
SARI KART: Batuhan ve Ayhan (Erciyes 38 FK) Özgür (Büyükçekmece Tepecikspor)