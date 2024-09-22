Erciyes 38 FK, Turgutluspor deplasmanından galibiyetle döndü

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Turgutluspor ile karşılaştı. Kayseri ekibi 42’nci dakikada Ethem ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Erciyes 38 FK 49’uncu dakikada Ayhan ile farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK, galibiyetle tanıştı.