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Bir dönem sona erdi: Yeni CEO Özcan Özyurt göreve başladı

Erciyes Anadolu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Alpaslan Baki Ertekin'e veda töreni düzenlendi. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt Ertekin'den görevi devraldı.

Bir dönem sona erdi: Yeni CEO Özcan Özyurt göreve başladı

Erciyes Anadolu Holding CEO’luk görevinden ayrılan Alpaslan Baki Ertekin’e veda töreni düzenlendi. Holdingin resmi sitesinden yapılan açıklamada “Şirketimizin vizyonuna yön veren, değerleriyle kurum kültürümüze derin izler bırakan Sayın Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin’e veda töreni düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Öksüzömer, plaket takdimini gerçekleştirirken, hediyeyi ise Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’muz Sayın Özcan Özyurt sundu. Görev süresi boyunca ilham veren vizyonu ve çalışanlarına duyduğu güven ile şirketimizi daha ileriye taşıyan Sayın Ertekin, ardında başarılarla dolu bir dönem ve aynı zamanda ilham alınacak bir yönetim anlayışı bırakmıştır. Görev değişimi sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin’e yeni yolculuğunda sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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