Erciyes 38 FK yarın Kahramanmaraş İstiklal'i ağırlayacak
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden ve grubun orta sıralarında yer alan Erciyes 38 FK yarın sahasında Play – Off mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklal'i konuk edecek.
Geçen sezona kadar liglerde Talasgücü Belediyespor olarak devam eden, sezon başında kapanma tehlikesi geçiren ve Erciyes 38 FK adı ile mücadele eden takım inişli çıkışlı performans sergiledi. Ligin başlarında Play – Off potasına giren daha sonra kaybettiği puanlarla düşme potasına yaklaşan Erciyes 38 FK son haftalarda aldığı puanlarla ligi orta sıralarda tamamlamayı garantiledi. Kayseri takımı yarın ligde Play – Off mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklal’i konuk edecek. RHG Enertürk Enerji stadyumunda oynanacak olan maç saat 15.00’de başlayacak. Mavi – Siyah – Beyazlılar yarınki maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı, Hunatspor’un genç futbolcuları da ziyaret etti.