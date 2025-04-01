Erciyes 38 FK yarın Orduspor 1967'ye konuk olacak
TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta yer alan Erciyes 38 FK yarın deplasmanda Orduspor 1967'ye konuk olacak.
Üçüncü Lig’de Kayseri’yi temsil eden ve ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Erciyes 38 FK son oynadığı Edirnespor maçını kaybederek 27 puanda kaldı. Düşme potası ile arasında 7 puan bulunan Kayseri takımı Play – Off mücadelesi veren Orduspor 1967’ye konuk olacak. Sezonun ilk yarısında ve Türkiye Kupası’nda oynanan maçlarda rakibini mağlup eden Erciyes 38 FK ligde son oynadığı 2 maçı kaybetti. Yarın oynanacak olan Orduspor 1967 – Erciyes 38 FK maçı saat 14.00’de başlayacak.