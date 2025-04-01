Kayserililer Bayramda Ücretsiz olan hayvanat Bahçesi ve buz pistine akın etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Buz Pateni Pisti ve hayvanat bahçesi Ramazan Bayramı’nda çocuklar, gençler ve ailelerin adresi oldu. Altın Bayrak ödüllü 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanını kazanan Kayseri, bu yıl da spor aktiviteleriyle adından söz ettiriyor. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Buz Pateni Pisti, ve Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı’nda da çocuklar ve ailelerin adresi oldu. Ziyaretçiler, Başkan Memduh Büyükkılıç ve Spor A.Ş. ekibine teşekkürlerini ileterek, Kayseri’deki bu tür hizmetlerin sporla iç içe bir yaşam tarzı sunduğuna dikkat çektiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı’nın 2’nci ve 3’üncü günlerinde kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açarak, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı’nda özel olarak ziyaretçilere ücretsiz giriş imkânı sunarak, bayramın anlamına ve coşkusuna katkı sağladı.

Buz pateni pisti ziyaretçilerinden Ali Yörümez isimli vatandaş, bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayramda açık olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

18 yaşındaki Çağatay Şimşek ise 2-3 senedir bu sporu yaptığını, personelden ilgi ve alakaları nedeniyle memnun olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ecenur Yörümez isimli genç ise “Spor A.Ş. bünyesinde kayıyorum, ekipmanlardan, hocalarımızdan ve buradaki olanaklardan çok memnunuz. Daha fazla buz pateni pisti istiyoruz. İyi bayramlar” diye konuştu.