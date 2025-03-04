Erciyes Anadolu Holding, bir devini daha yarın satıyor

17 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, TMSF tarafından Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HES Kablo) satışa çıkarılmıştı. Aynı gün, yüzde 72’si HES Kablo’ya ait olan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin de aynı ihale ile satılacağı açıklanmıştı.

4 Şubat 2025 tarihinde ihaleye çıkması beklenen şirketlerle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanmış ve ihaleler ertelenmişti. Ancak beklenen gün geldi ve Türkiye’nin en büyük kablo üreticisi ve en fazla kablo ihracatı yapan HES Kablo, yarın (5 Mart) ihaleye çıkacak.

Erciyes'in Devini Kim Alacak?

Erciyes Anadolu Holding’in devlerinden biri olan HES Kablo’nun satış süreci büyük bir merakla takip ediliyor. İhale sonucunda, Türkiye’nin en büyük kablo üreticisi ve ihracatçısı olan HES Kablo’nun yeni sahibinin kim olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kayseri’deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO-500 listesinde 91. sırada yer alıyor. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapan HES Kablo, kablo ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştiriyor.

İhale Süreci ve Detaylar

TMSF tarafından düzenlenen ihale, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek. Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Kablo payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hazine mülkiyetindeki %27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat paylarının birlikte satışı yapılacak.

Muhammen bedel olarak 22.1 milyar TL belirlenen ihalede, katılım teminatı 1.25 milyar TL olarak açıklandı.

Erciyes Anadolu Holding’in devlerinden HES Kablo’nun yeni sahibinin kim olacağı, ihale sonucunda belli olacak. Bu büyük satışın sonuçları, hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olacak.