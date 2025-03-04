Hakim ve Savcılar Kararnamesi Yayımlandı: Kayseri'de Görev Yapan İsimler Terfi Etti

HSK kararlarına göre, 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere birinci dereceye yükselen ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcıları ve savcılarının isimleri açıklandı.

Ayrıca, sürelerini tamamlayan ancak listede yer almadığını gören kişilerin, yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK’ye yazılı başvuru yaparak durumlarının incelenmesini talep etme hakkı olduğu belirtildi.

Kayseri'de görev yapan birçok hakim ve savcı, HSK'nın yayımladığı listeye göre terfi almaya hak kazandı. Adli ve idari yargıda yükselmeye layık görülen isimler şu şekilde:

Kayseri'de Yükselen Savcılar ve Hakimler

Adli Yargı Hakimleri

- 2. Derece Mümtazen Yükselme:** Yeter Koca (Kayseri Hakimi)

- 3. Derece Tercihan Yükselme:** Caner Pak (Kayseri Hakimi)

- 4. Derece Mümtazen Yükselme:** Pelin Özgür Karpuz (Kayseri Hakimi)

- 5. Derece Mümtazen Yükselme:** Emre Bedir (Kayseri Hakimi)

- Salim Kartal (Bünyan Hakimi)

- Samet Karpuz (Kayseri Hakimi)

- Yazgül Kalkan (Develi Hakimi)

- 7. Derece Mümtazen Yükselme:** Selim Kılıç (Kayseri Hakimi)

- Oktay Çelik (Kayseri Hakimi)

- Ayşe Irmak Ünal (Kayseri Hakimi)

- Mesut Koçhan (Kayseri Hakimi)

- 7. Derece Tercihan Yükselme: İlknur Koç işçeneroğlu (Kayseri Hakimi)

Adli Yargı Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları:

- 2. Derece Mümtazen Yükselme: İlteriş Altıntaş (Develi Cumhuriyet Başsavcısı)

- Ekrem Özpolat (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- 3. Derece Mümtazen Yükselme: Hasan Hüseyin Temür (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- Samet Yarıkan (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- Özgen Doğan (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- Nurdan Güngör (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- 6. Derece Mümtazen Yükselme: Ali Akdağ (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- Görkem Yaman (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- 7. Derece Mümtazen Yükselme: Muhammed İmamoğlu (Yahyalı Cumhuriyet Savcısı)

- Fatih Öksüzoğlu (Kayseri Cumhuriyet Savcısı)

- Muhammet Topcu (Tomarza Cumhuriyet Savcısı)

- **7. Derece Tercihan Yükselme:** Ahmet Nebi Şen (Sarız Cumhuriyet Savcısı)

İdari Yargı

- 2. Derece Mümtazen Yükselme: Hüseyin Öztürk (Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi - Mevzuat Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi)

- Zahide Günbay (Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi)

- 3. Derece Mümtazen Yükselme: Eyyüp Yüce (Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi)

Kayseri'de görev yapan hakim ve savcılar, gösterdikleri başarı ve liyakatle terfi alarak, adli ve idari yargıda önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.