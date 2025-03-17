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  • 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' 2025 projesi başvuruları başladı

'Tesisat Sizden Kombi Bizden' 2025 projesi başvuruları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin daha gelişmiş ve yaşanabilir bir kent olması için sürdürdüğü projelerden birisi olan 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' projesinin 2025 yılı müracaatlarını başlattı.

'Tesisat Sizden Kombi Bizden' 2025 projesi başvuruları başladı

Kayseri’yi daha temiz bir kent haline getirmek için projeler üreten, iş birliği ile faaliyetler gerçekleştiren ve yatırım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, söz konusu çalışmalarından ilgi gören Tesisat Sizden Kombi Bizden projesinin 2025 yılı başvurularının, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını duyuruldu.

Hava kirliliğinin önlemesi amacıyla tespiti yapılan ilçelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen projeden, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar faydalanacak. 

17 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan müracaatlarda söz konusu ilçelerde ikamet eden, katı yakıttan doğalgaza geçen vatandaşlar faydalanacak. Diğer şartlar ise https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.kayseri.bel.tr&umid=100E6795-3085-7606-8051-49FFB8990FFF&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-2291dfbc07dea89b86866750bf11e35ea7f4f017 adresindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden öğrenilebilecek. Başvuruların yine internet sitesinden yapılacağı projede detaylı bilgi, 0352 222 69 73 dâhili 1252 numaralı telefondan alınabilecek.

Haber Merkezi

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