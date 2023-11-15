Erciyes Anadolu Holding satışa çıkıyor

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla holdingin satışa çıkacağını duyurdu.

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  • 15.11.2023 15:39
  • Güncelleme: 15.11.2023 16:25
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Erciyes Anadolu Holding satışa çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla holdingin satışa çıkacağını duyurdu.

Ertekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 15 Kasım 2023 Çarşamba Erciyes Anadolu Holding iyi günler diler. Bugün itibarı ile 2023 Ciro toplamımız 52 Milyar TL’ye ulaştı. Bugün itibarı ile 2023 İhracat toplamımız 500 milyon dolara ulaştı. Bugün itibarı ile 2023 E-ticaret ciro toplamımız 900 Milyon TL’ye ulaştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu-TMSF yönetiminde her sene ciro-ihracat ve karlılık rekorları kıran aynı zamanda da başta Kayserispor olmak üzere şehrimizi ilgilendiren tüm sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik aktivitelere destek veren holdingimiz kurumsallaşmış her holding gibi profesyonelce ve şeffaf bir şekilde yönetilmektedir. Yönetildiği kadar da şeffaf bir şekilde satış süreçleri yönetilecek ve süreç başladığında her adımda kamuoyu bilgilendirilecektir. Yapılacak ihaleler TMSF’nin, holdingimizin internet sitelerinde duyurulacak, haber yaptırılacak ve ayrıca gerekirse TV reklamları ile ilgilenme potansiyeli olan her alıcı adayının duyması sağlanacaktır. TMSF kurulduğu günden beri bu tür ihaleleri başarı ile, en ufak dedikoduya yer vermeyecek şeffaflıkta yapmıştır. Sahibi TC Hazine’si olan Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin satışı da aynı standartlarda yapılacaktır”

İHA

Kayseri Gündem
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