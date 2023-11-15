Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak veznelerin hafta sonu da açık olacağını söyledi.

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  • 15.11.2023 15:29
  • Güncelleme: 15.11.2023 16:25
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Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak veznelerin hafta sonu da açık olacağını söyledi.

Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için vezneler 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günü saat 09.00-17.00 hizmet verecek. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Salı günü sona erecek. Belediyemize ödenen bu vergiler ilçemize hizmet olarak yansıyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini Belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi https://ebelediye.melikgazi.bel.tr adresinden de ödeme yapabilirler. Veznelerimiz ayrıca ayın son hafta sonu 18 ve 19 Kasım’da da açık olacak. Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını hatırlatmak isterim. Vergi ödevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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