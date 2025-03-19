Erciyes Anadolu Holding yeni CEO'su Özcan Özyurt'tan protokol ziyareti

Ziyaret sırasında, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Özdemir ve Yücel Kahraman da yer aldı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni CEO Özcan Özyurt'a görevinde başarılar diledi. Özcan Özyurt'un yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'in, şehre katkıları ve iş birliği çabalarının önemini vurguladı.

Yusuf Öksüzömer ve heyeti, Vali Gökmen Çiçek'e ve Başkan Büyükkılıç'a şehre yaptığı hizmetler ve istişareci yaklaşımı için teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.