Altınöz, 108 yıllık bir direnişin simgesi olan Filistin için 7 Ekim 2023’te başlayan direnişi anarak, 16 aydır devam eden çatışmalarda 48.000 şehit ve 112.000 yaralı olduğunu vurguladı.

"Kara ağıtlar yakmayacağız, Gazze ayakta!" diyerek konuşmasına devam eden Altınöz, Türkiye'nin ve vicdan sahibi tüm ülkelerin Filistin’in mücadelesinde yanlarında olduğunu belirtti. "Filistin’de kazanan taraf şimdiden belli. Gazze kazanacak, insanlık kazanacak," diyerek umut dolu mesajlar verdi.

Konuşmasında, zulme karşı tavır alanlara çağrıda bulunan Altınöz, "Siyonist ve katil İsrail’e destek verenlerin mallarını kıyamete kadar boykot edin," diyerek mücadelenin sürdüğünü ve gereken adımların atılmasını istedi.

Altınöz, Çanakkale ruhunu anarak, "Gazze bu yüzyılın Çanakkale’si olacaktır," ifadesiyle direnişe olan inancı ve dayanışmayı dile getirdi.

Etkinlik, topluluk üyelerinin ve destekçilerin Siyonist İsrail aleyhine coşkulu tezahüratlarıyla son buldu.