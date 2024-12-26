Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini sıfırlama yolunda ilerliyor

Yeşil Enerji Yatırımlarıyla Sürdürülebilir Gelecek Şadırvanın Yeniden Doğuşu Başlık Oluşturma Yardımı Et Skandalı Detayları Haber Metni Dönüşümü Gemini ile sohbet Erciyes Anadolu Holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, sürdürülebilirlik kapsamında holdinge bağlı şirketlerin ihracatta avantajlarını kaybetmemek, karbon ayak izlerini sıfırlamak için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bizim izimiz daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya için attığımız ve atacağımız adımlar” dedi. #Batman haberleri 26.12.2024 - 11:30 YAYINLANMA 1 DK OKUNMA SÜRESİ A- A+ Alpaslan Baki Ertekin, yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamasında, “Holding olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza 2019 yılında başladık. Holding Sürdürülebilirlik Müdürlüğünü 2020’de kurduk. Holdingimize bağlı şirketlerimiz ihracatta avantajlarını kaybetmemek, karbon ayak izlerini sıfırlamak için 2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik çalışmaları yapıyorlar. Holdingimize bağlı üretim yapan tüm şirketlerimiz için 2021 yılında 43,24 MWp Çatı ve 169 MWp Arazi olmak üzere toplam 212,24 MWp GES yatırımı kararı aldık. RHG Enertürk Enerji şirketimizin danışmanlığı ve koordinasyonunda Şanlıurfa’nın Viranşehir, Akçakale, Harran ilçelerinde ve Van’ın Başkale ilçesinde arazi tespiti, çağrı mektubu alınması, ÇED, imar gibi yaklaşık 2-2,5 yıl süren tüm süreçleri tamamlayarak 212,24 MWp yatırımın 143,24 MWp kısmını hizmete aldık. Çatı GES projelerimizin tamamını hizmete aldık. Yapımı tamamlanmayan 69 MWp Arazi projelerimizde de sona yaklaşıyoruz. Bizim izimiz; daha yeşil, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir dünya için attığımız ve atacağımız adımlar. Bugün İstikbal Mobilya, Erciyes Çelik Halat, Mondihome, Gümüşsuyu Halı, Boytrans ve RHG Enertürk Enerji genel müdürlerimizle Şanlıurfa Harran’da şirketlerine ait 28,7 Milyon dolar yatırımla 400 bin metrekare arazide tamamlanmış ve şebekeye elektrik verip karbon izlerini azaltmaya başlayan 23,85 MWp GES’lerini yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde diğer genel müdürlerimizle kurulu güç toplamı 212,24 MWp olan ve yatırım miktarı 250 milyon doları bulacak olan yatırımlarını yerlerinde incelemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Bu haberi yeni ve farklı bir üslupla gazete haberi formatında yazar mısın Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji Yatırımlarıyla Karbon Ayak İzini Sıfırlama Yolunda İlerliyor Şanlıurfa Harran’da 28,7 Milyon Dolarlık Yatırımla 23,85 MWp GES Tesisi Hizmete Girdi Erciyes Anadolu Holding, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak yeşil enerji yatırımlarına hız verdi. Holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı açıklamada, şirketlerin ihracatta avantajlarını koruyabilmek ve karbon ayak izlerini sıfırlamak için 2020 yılından bu yana kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ertekin, holding bünyesindeki tüm üretim şirketleri için toplam 212,24 MWp güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı kararı alındığını ve bu yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti. Özellikle Şanlıurfa’nın Viranşehir, Akçakale ve Harran ilçeleri ile Van’ın Başkale ilçesindeki arazi tespitleri, izin süreçleri gibi uzun ve detaylı çalışmaların ardından 143,24 MWp’lik kısmı faaliyete geçti. İstikbal Mobilya, Erciyes Çelik Halat ve diğer şirketlerin genel müdürleri ile birlikte Şanlıurfa Harran’da yer alan 23,85 MWp’lik GES tesisini inceleyen Ertekin, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yatırımla şirketlerimiz hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevreye duyarlı bir üretim süreci benimsiyor. Önümüzdeki dönemde de diğer tesislerimizi ziyaret ederek yatırımlarımızın yakından takibini yapacağız.” Erciyes Anadolu Holding’in bu yatırımları, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Şirket, sürdürülebilir bir gelecek için hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Harran’da 28,7 Milyon Dolarlık Yatırımla 23,85 MWp GES Tesisi Hizmete Girdi Ertekin, holding bünyesindeki tüm üretim şirketleri için toplam 212,24 MWp güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı kararı alındığını ve bu yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti. Özellikle Şanlıurfa’nın Viranşehir, Akçakale ve Harran ilçeleri ile Van’ın Başkale ilçesindeki arazi tespitleri, izin süreçleri gibi uzun ve detaylı çalışmaların ardından 143,24 MWp’lik kısmı faaliyete geçti. İstikbal Mobilya, Erciyes Çelik Halat ve diğer şirketlerin genel müdürleri ile birlikte Şanlıurfa Harran’da yer alan 23,85 MWp’lik GES tesisini inceleyen Ertekin, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yatırımla şirketlerimiz hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevreye duyarlı bir üretim süreci benimsiyor. Önümüzdeki dönemde de diğer tesislerimizi ziyaret ederek yatırımlarımızın yakından takibini yapacağız.” Erciyes Anadolu Holding’in bu yatırımları, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Şirket, sürdürülebilir bir gelecek için hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli adımlar atmaya devam ediyor. .