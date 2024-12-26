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Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini sıfırlama yolunda ilerliyor
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Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini sıfırlama yolunda ilerliyor

Erciyes Anadolu Holding, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak yeşil enerji yatırımlarına hız verdi. Holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı açıklamada, şirketlerin ihracatta avantajlarını koruyabilmek ve karbon ayak izlerini sıfırlamak için 2020 yılından bu yana kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini sıfırlama yolunda ilerliyor

Gemini ile sohbet

Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji Yatırımlarıyla Karbon Ayak İzini Sıfırlama Yolunda İlerliyor

Şanlıurfa Harran’da 28,7 Milyon Dolarlık Yatırımla 23,85 MWp GES Tesisi Hizmete Girdi

Erciyes Anadolu Holding, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak yeşil enerji yatırımlarına hız verdi. Holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı açıklamada, şirketlerin ihracatta avantajlarını koruyabilmek ve karbon ayak izlerini sıfırlamak için 2020 yılından bu yana kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ertekin, holding bünyesindeki tüm üretim şirketleri için toplam 212,24 MWp güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı kararı alındığını ve bu yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti. Özellikle Şanlıurfa’nın Viranşehir, Akçakale ve Harran ilçeleri ile Van’ın Başkale ilçesindeki arazi tespitleri, izin süreçleri gibi uzun ve detaylı çalışmaların ardından 143,24 MWp’lik kısmı faaliyete geçti.

İstikbal Mobilya, Erciyes Çelik Halat ve diğer şirketlerin genel müdürleri ile birlikte Şanlıurfa Harran’da yer alan 23,85 MWp’lik GES tesisini inceleyen Ertekin, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yatırımla şirketlerimiz hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevreye duyarlı bir üretim süreci benimsiyor. Önümüzdeki dönemde de diğer tesislerimizi ziyaret ederek yatırımlarımızın yakından takibini yapacağız.”

Erciyes Anadolu Holding’in bu yatırımları, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Şirket, sürdürülebilir bir gelecek için hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Harran’da 28,7 Milyon Dolarlık Yatırımla 23,85 MWp GES Tesisi Hizmete Girdi

Ertekin, holding bünyesindeki tüm üretim şirketleri için toplam 212,24 MWp güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı kararı alındığını ve bu yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti. Özellikle Şanlıurfa’nın Viranşehir, Akçakale ve Harran ilçeleri ile Van’ın Başkale ilçesindeki arazi tespitleri, izin süreçleri gibi uzun ve detaylı çalışmaların ardından 143,24 MWp’lik kısmı faaliyete geçti.

İstikbal Mobilya, Erciyes Çelik Halat ve diğer şirketlerin genel müdürleri ile birlikte Şanlıurfa Harran’da yer alan 23,85 MWp’lik GES tesisini inceleyen Ertekin, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yatırımla şirketlerimiz hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevreye duyarlı bir üretim süreci benimsiyor. Önümüzdeki dönemde de diğer tesislerimizi ziyaret ederek yatırımlarımızın yakından takibini yapacağız.”

Erciyes Anadolu Holding’in bu yatırımları, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Şirket, sürdürülebilir bir gelecek için hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi

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