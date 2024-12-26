Hacıkılıç Camii Şadırvanı acil restorasyona ihtiyaç duyuyor

Betonun yaygınlaştığı bir dönemde, tek bir orta kaide üzerine inşa edilen ve kare şeklinde bir tavan yapısına sahip olan şadırvan, 2 santimetrelik siyah beyaz mozaiklerle kaplanmıştı. Ne yazık ki, geçen yıllar içinde bu mozaikler yıpranarak dökülmeye yüz tuttu. Benzer özellikteki Cami Kebir Şadırvanı'nın yıkılmasıyla, Hacıkılıç Camii Şadırvanı, Kayseri'nin bu tarz tek örneği olarak kaldı.

Uzmanlara göre, şadırvanın acilen restore edilmesi gerekiyor. Bu restorasyon sürecinde, şadırvanın orijinal yapısına zarar vermeden, kullanılan malzemelerin ve işçiliğin dönemin özelliklerine uygun olması büyük önem taşıyor. Ayrıca, şadırvanın gelecek nesillere aktarılması için detaylı bir bilimsel araştırma yapılması ve restorasyon projesi hazırlanması gerekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Mdürülüğü'nden konuya duyarlılık bekleniyor. Bu yakın döneme ait önemli tarihi eserin korunması için gerekli kaynakların ayrılması ve restorasyon çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekiyor.

Hacıkılıç Camii Şadırvanı, sadece Kayseri için değil, tüm Türkiye için önemli bir kültürel miras. Bu nedenle, bu şadırvanın restorasyonun acilen ilgili kurumlar tarafından ele alınması gerekiyor.

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