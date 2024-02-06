Erciyes A.Ş.'den tanıtım atağı

Ulusal ve uluslararası birçok alanda tanıtım faaliyetlerine devam eden Erciyes A.Ş., İstanbul’daki billboardlarda boy göstererek, kayak severleri Erciyes Kış Turizm Merkezi’ne davet etti.

3 bin 917 metre yüksekliği, üzerindeki doğal gölleri, kayak yapmaya uygun kar kalitesi ve dizayn edilmiş pistleri, tesisleri, oksijen deposu temiz havası, doğal güzellik ve muhteşem manzarası ile turizmin amiral gemisi Erciyes, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç öncülüğünde, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayan Erciyes’i cazibe merkezi haline getirmek için durmadan çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri tüm ülkeye ve dünyaya tanıtmak için turizm ve tanıtım atağı hız kesmeden sürüyor.

Turizmin amiral gemisi olan Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen Erciyes Kayak Merkezi, İstanbul’daki reklam panolarında yerini aldı.

İstanbullu kayak severleri, Erciyes’te tatil yapmaya davet

Erciyes A.Ş., ‘Size en yakın kayak merkezi’ ve ‘önce kayak, sonra mantı’ mottosuyla İstanbullu kayak severleri, Erciyes’te tatil yapmaya davet etti.

Öte yandan, 112 kilometrelik pistleri, 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi, 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.