Erciyes Belgeseli'nin galası yapılacak

Kayseri'nin simgesi olan Erciyes Dağı, belgesel ile ekranlara taşınıyor. Dağın büyüleyici doğası, tarihsel geçmişi ve kayak merkezi kameralar tarafından kayda alındı. Erciyes Belgeselinin yapım süreci hakkında konuşan Belgesel Yapımcısı Doğan Tekatlı, “Yaklaşık bir buçuk senedir uğraştığımız emek verdiğimiz bir süreç içerisinde idik bununla alakalı da ciddi bir yol aldık inşallah 26 Ocak akşam saat sekizde NTV ekranlarında Türkiye'nin ilk bu denli kapsamlı ele alınmış dağ belgeselini yayınlayacağız ve ilk gösterime eriştireceğiz onun öncesinde şehrimizde bir gala programımız olacak galada da aslında isteğimiz biraz daha Erciyes'in şimdiye kadarki oluşturmuş olduğu çıtasının üzerine koyabilecek bir eser yaratmaktır. Bu belgesel ile beraber bir fitili ateşlemeyi düşünüyoruz çünkü bütün turizm ve turizme yönelmiş şehirlerin kendisine ait bir imgesi var bize de burada imgeleşmiş olan ana ürün Erciyes bu Erciyes'i onunla anlamlaştırmak ve akabinde bu anlamı geçmişle günümüzdeki bağlantısını ortaya koymamız gerekiyordu. Belgeselin ana temeli bunun üzerinde oturuyor milyon yıl öncesindeki patlamadan günümüze kadar gelen süreç içerisinde doğa ile insan arasındaki bağ ve akabinde şu anda günümüzdeki kullanım şekline değindiğimiz insanların yaşadığı coğrafyanın tarihine dair bilgiler edindiği bir bilgi seli çıkarttık aslında inşallah izleyenlerde beğenecekler diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.