Geçmişten bugüne AK Parti İl Başkanları: 7. Başkan Hüseyin Okandan
AK Parti Kayseri teşkilatında, partinin 2001 yılında kurulmasından bugüne kadar 7 isim İl Başkanı olarak görev yaptı. Bu isimlerin 7'ncisi ise dün Hüseyin Okandan oldu.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı atanma süreci dün tamamlandı ve Kayseri’deki 7. il başkanı Hüseyin Okandan olarak belirlendi. AK Parti’nin Kayseri İl Başkanı olan ilk isim ise Kurucu Başkan Mustafa Elitaş’tı.
Sırasıyla AK Parti Kayseri İl Başkanları şu şekilde; Mustafa Elitaş (2001), Mahmut Cabat (2002- 2010) Ömer Dengiz (2010-2014), Hüseyin Cahit Özden (2014-2018), Şaban Çopuroğlu (2018-2023), Fatih Üzüm (2023-2025) ve Hüseyin Okandan.