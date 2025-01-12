Erciyes, Çekya'dan gelen yabancı turistleri ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasının ardından Polonya’nın ardından Çekya’dan da charter seferle 150 kişilik yabancı turist kafilesini Kayseri’ye kabul etti. Çekya’dan gelen grup Erkilet Havalimanı’na iniş yaptı. Kafile, turizm acente temsilcileri tarafından karşılandı.

‘HER HAFTA CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ KAYSERİYİ ZİYARET EDECEKLER’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden, turizm ve seyahat acente temsilcisi Mehtap Fidan, “29 Aralık’ta daha önce Polonya’dan misafirlerimizi karşıladık, şimdi Çekyadan gelen misafirlerimizi karşılıyoruz. Bundan sonra her hafta cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 2 uçak şeklinde Kayseri’ye kayak operasyonumuzu gerçekleştirmek için gelecekler, Erciyes Kayak Merkezi’nde sürecek olan bu çalışmamız 29 Aralık’ta başladı, Mart sonuna kadar her hafta olmak üzere devam edecek. Bu süreçte bizlere destek olan Erciyes A.Ş.’ye, dağdaki partnerlerimiz otellerimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.