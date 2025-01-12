  • Haberler
  • Gündem
  • Erciyes, Çekya'dan gelen yabancı turistleri ağırladı

Erciyes, Çekya'dan gelen yabancı turistleri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Erciyes Kayak Merkezi Polonya'nın ardından Çekya'dan gelen turistleri ağırladı. 29 Aralık'ta başlayan charter seferleri, Mart sonuna kadar her hafta Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek.

Erciyes, Çekya'dan gelen yabancı turistleri ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasının ardından Polonya’nın ardından Çekya’dan da charter seferle 150 kişilik yabancı turist kafilesini Kayseri’ye kabul etti. Çekya’dan gelen grup Erkilet Havalimanı’na iniş yaptı. Kafile, turizm acente temsilcileri tarafından karşılandı.

‘HER HAFTA CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ KAYSERİYİ ZİYARET EDECEKLER’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden, turizm ve seyahat acente temsilcisi Mehtap Fidan, “29 Aralık’ta daha önce Polonya’dan misafirlerimizi karşıladık, şimdi Çekyadan gelen misafirlerimizi karşılıyoruz. Bundan sonra her hafta cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 2 uçak şeklinde Kayseri’ye kayak operasyonumuzu gerçekleştirmek için gelecekler, Erciyes Kayak Merkezi’nde sürecek olan bu çalışmamız 29 Aralık’ta başladı, Mart sonuna kadar her hafta olmak üzere devam edecek. Bu süreçte bizlere destek olan Erciyes A.Ş.’ye, dağdaki partnerlerimiz otellerimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sarıkamış'ın kahramanları tiyatro ve şiirlerle anılacak
Sarıkamış’ın kahramanları tiyatro ve şiirlerle anılacak
Ayşe Böhürler'den Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret
Ayşe Böhürler'den Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret
Milletvekili Ayşe Böhürler'den hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar
Milletvekili Ayşe Böhürler'den hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan
Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’nde Bayrak Değişimi: Aydın Kalkan Yeni Başkan
Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!