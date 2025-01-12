Yüksek ses müzik pahalıya mal oldu
Kayseri'de 'Yeni sanayide araçlarıyla yüksek ses yaparak çevreye rahatsızlık verdiler' konulu paylaşım üzerine gerçekleştirilen çalışma neticesinde araç tespit edilerek sürücüsüne 13 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Yeni sanayide araçlarıyla yüksek ses yaparak çevreye rahatsızlık verdiler” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; araç ve sürücü tespit edildi.
Sürücüye 13 bin 79 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak, psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.