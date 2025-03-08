Kayseri'nin Fetih Hazinesi: Şıh Camii ve Şeyh İbrahim Tennuri'nin Mirası

Kayseri Cumhuriyet Mahallesinde, Atatürk Evinin ilerisinde bulunan Şıh/Şeyh Camii yolun solunda iki metre kadar aşağıda olduğu için avlusuna merdivenlerden inilmektedir. Caminin hemen bitişiğinde 1482 de vefat eden Şeyh İbrahim Tennuri’nin türbesi bulunmaktadır.

1438 Yılında Konya’da eğitimini tamamlayan İbrahim Tennuri, Kayseri Hunat Medresesi’ne atanır. Ne var ki bu medresenin vakfıyesinde eğitimin Hanefi fıkhı esas alınarak verilmesi şartı vardır. Bir müddet Hunat Medresesinde kalsa da bu medreseden kendi isteği ile ayrılmak durumunda kalır. İlmi ve irfani boyutu ile kısa sürede ilgi odağı olan İbrahim Tennuri’yi halk bırakmak istemez ve bugünkü Şeyh Cami’nin olduğu yere bir mescid yaptırarak Kayseri’de derslerine devam etmesi sağlanır.

Bir müddet Fatih’in hocası olan Beypazarında bulunan Hacıbayram’ın öğrencisi Akşemsettin’in yanına giderek üç ay kadar ondan riyaset eğitimi alır. İstanbul’un Fethine de katıldığı söylenir. Daha sonra Bayramiye Tarikatının halifesi olarak, ondan aldığı irşad görevini vefatına kadar Kayseri’de yürütür.

Bu caminin İbrahim Tennuri Camii değil de Şıh Camii olarak nam salması, o dönem itibariyle şeyh denince marka isim olarak akla ilk onun gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Sonradan yapılan son cemaat mahallinden girilen 100 metrekarelik mescid, kare planlı olarak yapılmış. Bu mescid de dönem içinde epey bir değişim geçiren mescitlerden. İç mekanda mihrap dışında tüm alanlar beyaz saten alçıyla sıvanmış. Mihrap, iki yanda, bir üstte ve iki de çukur bölümünde bulunan beş büyük taş işlenerek yekpare olarak yapılmış.

Mescidin en orijinal yanı ise yedi metrelik dört yuvarlak ahşap ağaç sütunun taşıdığı, yuvarlak hezenlerle kapatılmış ahşap tavanı. Çok sağlam ve muhkem bir ahşap tavan işçiliği hemen göze çarpıyor. Aynı ahşap tavan son cemaat mahallinde de devam ediyor.

İç mekanın sağında bulunan küçük bir eyvanın küçük kapısından aynı zamanda Şeyh Tennuri’nin türbesine geçilebiliyor.

Bu camideki teravihi bir saflık yaklaşık 15 kişilik bir cemaatle tamamlandı.