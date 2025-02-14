Erciyes, Dünya Şampiyonası heyecanına ikinci kez ev sahipliği yapacak

Geçen yıl gerçekleşen şampiyona, televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla 850 milyon kişiye ulaşırken, bu yıl 86 ülkeye yayılacak. 15-16 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak olan şampiyonaya şu ana kadar 13 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere 32 sporcu kayıt yaptırdı. Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD gibi birçok ülkeden sporcuların katılacağı etkinliğin katılımcı sayısının artması bekleniyor.

Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde düzenlenen FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’nda, birçok önemli isim bir araya geldi. Toplantıda, Kayseri’nin turizm ve spor turizmi açısından önemine değinilerek Erciyes Kayak Merkezi’nin uluslararası standartlara sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, Erciyes’in şehir için bir su kaynağı olduğu ve termal turizmle de buluşturulacağı belirtildi.

Şampiyonanın tanıtımı ve Kayseri’nin ulusal basında yer alması için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekilen toplantıda, Erciyes’e kazandırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin de önemi vurgulandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu, spor turizminin geleceği adına yapılan organizasyonların şehirler için katma değer oluşturduğunun altını çizdi.