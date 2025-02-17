Erciyes'e gelen kayakseverlerden övgüler

Hollanda’dan grup olarak gelen kayakseverler, "Hizmet çok kaliteli, her şey ideal, yaklaşık 20 yıldır geliyoruz ve bekleneni üstün bir şekilde veriyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen bir vatandaş, "Kayseri için burası bir nimet, Allah razı olsun emeği geçenlerden, ekonomi olarak şartlar da iyi, iyi ki Erciyes A.Ş. var, iyi ki Büyükşehir var" dedi. İzmir'den gelen bir genç ise hizmetten çok memnun olduklarını ve bunu her yerde anlattıklarını belirtti.

Almanya'dan tatile gelen ziyaretçiler, "Ben Gaziantepliyim, Kayseri’nizi çok sevdik, gitmeden önce burayı görmek istedik, çok memnun olduk" şeklinde düşüncelerini paylaştı. Çanakkale'den gelen bir genç ise hizmetlerin Avrupa'daki birçok yere göre daha iyi ve daha keyifli olduğunu söyledi.

Adana’dan gelen bir grup genç ve Belçika’dan gelen bir aile de memnuniyetlerini dile getirirken, Endonezya’dan gelen misafirler de anı fotoğrafı çektirerek, "Erciyes’i çok seviyoruz" dediler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, esnafları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi ve esnaflar, sağlanan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Esnaf ziyareti sırasında Adana’dan gelen bir vatandaş, "Bir sürü kayak merkezini gezdim, hem bu kadar ucuz hem de kaliteli hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi, ziyaretçilerden aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor.



