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Erciyes Kar Heykel Festivali: Karı Uluslararası sanata dönüştürecek

Türkiye'nin ilk destinasyon yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, Türkiye, Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan gelen sanatçılar karı büyüleyici heykellere dönüştürecekler.

Erciyes Kar Heykel Festivali: Karı Uluslararası sanata dönüştürecek

Festival boyunca 10 heykeltıraş, 3 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindeki kar bloklarından animasyon karakterleri yapacak. Kayak severler ve ziyaretçiler, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında sanatçıların çalışmalarını yakından izleyebilecekler.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Yılmaz, bu etkinliğin kültürel önemini vurguladı. İkinci Uluslararası Kar Heykel Sempozyumu’nun Erciyes Kayak Merkezi’nin sanatsal ortamını yükselteceğini belirtti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen bu festival, tüm ziyaretçilere eşsiz bir kültürel deneyim sunacak.

Festival, ulusal ve uluslararası prestijli sanatçıları bir araya getirerek, ziyaretçilere görsel sanatlar ve kayak faaliyetlerini bir arada sunmayı hedefliyor. Kış sporlarıyla sanatı birleştiren bu etkinlik, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te unutulmaz anlar yaşatacak.

 

Haber Merkezi

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