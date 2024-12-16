Erciyes'e yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü.

Erciyes'e yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü
Kayseri GündemEditör

Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yağan kar tatilcilerin yüzünü güldürdü.

Kayseri’nin bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı Erciyes’te de etkili oldu. Kayak sezonunu erken açan Erciyes Kayak Merkezi’nde gün boyu yağan kar, hem işletmecilerin hem de kayakseverlerin yüzünü güldürdü.

Erciyes Kayak Merkezi; geçtiğimiz hafta sonu yerli ve yabancı 70 bin ziyaretçiyi ağırlarken, farklı zorluklardaki pistlerle de her kesime hitap etme özelliğini taşıyor. Öte yandan, karayolları ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu
Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu
Alkol belası yüzünden cinayet işleyen sanığın cezası belli oldu
Alkol belası yüzünden cinayet işleyen sanığın cezası belli oldu
Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar
Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar
Erciyes hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırladı
Erciyes hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırladı
Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!