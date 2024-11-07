Erciyes, 'ICAR' ile Alpler Ligine girdi

Erciyes Kayak Merkezi Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'nde tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile ICAR’a üye olan Türkiye’den ilk ve tek kayak merkezi olduğunu açıklandı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, üyelik sertifikasını Başkan Büyükkılıç’a takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ICAR ile ilgili bilgiler vererek, “1948'de kurulan ve merkezi İsviçre'nin Kloten kentindeki 60 farklı ülkeden 141 üye kuruluşa sahip ICAR, dünya çapında dağ kurtarma faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve saygın bir organizasyon olarak biliniyor” dedi.

Bu üyelikle birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nin güvenlik hizmetlerini uluslararası standartlara taşıyacağının altını çizen Büyükkılıç, “Yalnızca kayak severler için güvenli bir ortam sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin dağcılık ve kış sporları turizmi açısından cazibesini de arttırmayı hedefliyor. Ayrıca Erciyes, bu üyelik ile uluslararası dağ kurtarma ağının bir parçası haline geldi ve bu iş birliği sayesinde Türkiye'deki dağ güvenliği standartlarını uluslararası seviyeye taşıdı” diye konuştu.



Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'ne davet edildi. Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili sunum gerçekleştiren Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in kayak pistleri, güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Yapılan sunumun ardından Avrupalı üyelerin ve yönetim kurulunun değerlendirmesi neticesinde Erciyes, tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile ICAR’a üye olan Türkiye’den ilk kayak merkezi oldu.

ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli üyelik sertifikasını Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu’na takdim etti.