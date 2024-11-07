  • Haberler
  • Kırşehir
  • Kırşehir'de terör örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirildi

Kırşehir'de terör örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirildi

Kırşehir genelinde ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 2024 yılı içerisinde toplam 27 başarılı operasyon düzenlendi.

Kırşehir'de terör örgütlerine yönelik 27 operasyon gerçekleştirildi
Kayseri GündemEditör

Kırşehir genelinde ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 2024 yılı içerisinde toplam 27 başarılı operasyon düzenlendi.

Asayiş toplantısı sonrası yapılan açıklamada; operasyonlarda 8 şüphelinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş olan bir şahıs gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise yurt dışında terör kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen bir terör örgütü üyesi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Önleyici tedbirler içerisinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi ve Cacabey Meydanı’nda kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşlara terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri hakkında eğitim verildi. 2024 yılı içerisinde düzenlenen bu bilgilendirme faaliyetlerinde toplamda 6 bin 355 kişiye ulaşan güvenlik güçleri, vatandaşların bilinçlenmesini sağladı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Türkiye'de ilk ve tek: Erciyes 'ICAR' ile Alpler Ligine girdi
Türkiye'de ilk ve tek: Erciyes 'ICAR' ile Alpler Ligine girdi
Kayseri Emniyetinden şok uygulama: 5 bin kişi sorgulandı
Kayseri Emniyetinden şok uygulama: 5 bin kişi sorgulandı
KESOB'da 2024 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi
KESOB'da 2024 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi
Azerbaycanlı Eğitim Müsteşarı Nesibova, Çakmakoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Azerbaycanlı Eğitim Müsteşarı Nesibova, Çakmakoğlu’nun kabrini ziyaret etti
4 Farklı kazıda Kayseri'nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
4 Farklı kazıda Kayseri'nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
SP Kayseri Milletvekili Arıkan, ' Türkiye fakir bir ülke haline geldi'
SP Kayseri Milletvekili Arıkan, “ Türkiye fakir bir ülke haline geldi”