Erciyes, İskandinav ülkelerini ağırlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleri ile dünyanın ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi, bu kez İskandinav ülkelerinden turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. tarafından işletilen dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yapılan global tanıtım ve pazarlama çalışmaları neticesinde Rusya, Ukrayna, Polonya ve arkasından Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın her yerinden on binlerce yabancı turist ağırlayan Erciyes, şimdi de İskandinav ülkelerinden turistleri ağırlayacak. Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya’da spor ve kayak turizmi alanında faaliyet gösteren ‘Apollo Sports’ yöneticileri, geçtiğimiz hafta Erciyes’e gelerek kayak merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Turizm profesyonellerine Erciyes ile ilgili geniş bir sunum yapılarak detaylı bilgiler verildi. Ayrıca 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’nin tarihi ve tabii güzelliklerinin yanında kente 1 saatlik mesafede bulunan Kapadokya tanıtıldı. Yabancı operatör yetkilileri daha sonra dağda bulunan tesisleri ve yüksek irtifa kamp merkezini gezdi ve kayak yapma imkânı elde etti.

Bu ziyaretin ardından Erciyes’e tekrar gelen operatör yetkilileri, Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan oteller ile anlaşma imzalayarak Kayseri ve Kapadokya ile kültür ve tarih, Erciyes’te ise kayak boyutunu bir arada sunacak olan tatil paketleri hazırladı. Gelecek sezon itibari ile İskandinav ülkelerinden turistler Erciyes’e gelmeye başlayacak.

“Kayseri Erciyes’e kuzey ülkelerinden misafirlerimizi buraya getirmeyi planlıyoruz”

Erciyes ziyaretinde konuşan Apollo Sports yöneticisi Janis Frangiskos, “Türkiye’de bu bölgede olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Kayseri Erciyes’e gelecek sezon kuzey ülkelerinden misafirlerimizi getirmeyi planlıyoruz. Çok güzel bir destinasyon, dağın her yerini deneyimledim, teleferikleri ve pistleri gördüm. Aileler için herkes için her şeyi, her imkânı bulabilirsiniz. ‘Kültür Kayağı’ olarak adlandırdığınız konsept Erciyes ve Kapadokya’yı birbirine çok iyi bağlamış, çok iyi uyum sağlamış” dedi.