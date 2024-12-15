Erciyes İstişare Grubu buluşmaları devam ediyor

Kayseri için farklı fikirler ve projeler geliştirerek bu projelerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak üzere kurulan Erciyes İstişare Grubu, ortak akıl toplantılarına devam ediyor.

Erciyes İstişare Grubu’nun bu hafta gerçekleştirilen istişare toplantısı Kayseri Sivaslılar Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün’ün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Erciyes İstişare Grubu Başkanı İsmail Ejder’in yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve çok sayıda sanayici, iş adamı ve bürokrat katıldı.