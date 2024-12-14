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Kayserili yüzücü Dünya Şampiyonası için Macaristan'da

Kayserili yüzücü Muhammet Yusuf Özden, milli takım kafilesinde yer alarak Macaristan'da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Kayserili yüzücü Dünya Şampiyonası için Macaristan'da

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme takımı sporcusu Muhammet Yusuf Özden, antrenör Ali Özmen ile birlikte milli takım kafilesinde yer aldı. Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan Kısa Kulvar Dünya Büyükler Şampiyonası’nda mücadele eden genç sporcu bugün 800 metre serbest kategoride mücadele etti.

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