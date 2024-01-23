Erciyes Kayak Merkezi İngilizlerin dikkatini çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere’nin önemli basın yayın kuruluşu Independent’ta yer alarak, yeni destinasyon olarak örnek gösterildi.

Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin incisi olan kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, tüm dünyanın ilgi odağı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Planı ile Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor. Kayseri’ye gelen ve Erciyes’te tatil yapan Tristan Kennedy, tatil sonunda, Erciyes Kayak Merkezi’ni uygun fiyatlı bir kayak destinasyonu olarak duyurdu. Köşe Yazarı Tristan Kennedy’nin İngiltere’nin önemli basın yayın kuruluşlarından Independent’ta kaleme aldığı yazıda Türkiye’deki kayak imkânı tanıyan kayak merkezleri içerisinde Erciyes Kayak Merkezi’ne geniş yer verirken Kennedy, Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyadaki diğer kayak merkezlerine kıyasla nitelikli ve uygun bir kayak turizmi fırsatı sunduğunu da dile getirdi. Erciyes’teki konaklama imkânlarında yeme içme fiyatlarının hesaplı oluşu, kalabalığın ve yoğunluğun az olması ve kış aylarında taze, yumuşak kar olmasından bahseden Kennedy, teleferik ücretlerinin ise inanılmaz derecede uygun olmasından memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi. Kennedy, Erciyes Dağı’nı da tanıttığı yazısında; "Zirvesinin altında sivri uçlu, yarı açık bir krater bulunan, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki sönmüş bir yanardağın inanılmaz doğal araziyi Avusturya Alplerini aratmayan en yeni altyapıyla birleştiriyor” ifadelerinde bulunarak Erciyes Kayak Merkezi’nden çok memnun kaldığını söyledi. Ayrıca yazısında Erciyes Kayak Merkezinde ki otellerin, restoranların kalitesinden ve fiyatlarından da bahseden Kennedy memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İngiltere’de dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan uluslararası turizm fuarında Kayseri Erciyes’i de tanıtmıştı. Erciyes A.Ş.’nin Türkiye’den tek katılan kayak merkezi olduğu bu tanıtım atağının karşılığı da meyvelerini vermeye başladı.