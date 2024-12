Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri İnfo Programı düzenlendi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet Erciyes Kayak Merkezi sezon açılışı için Kayseri’ye geldi. Kayseri’de bir dizi ziyarette bulunan Başkan Bağlıkaya, ve TÜRSAB heyeti, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşliğinde Kayseri Mahallesi ve Osmanlı Mahallesi’nde kültür turu yaptı. Ardından Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen Kayseri İnfo Programına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TÜRSAB üyeleri ve ilgili firmalar katılım sağladı. Burada konuşan Vali Yardımcısı Tekeş, “Biz Kayseri bir yeryüzü cenneti olarak tanımlıyoruz. Kayseri deyince akla hep ticaret, sanayi şehri geliyor. Kayseri'de şu an oturduğumuz 2 sandalyeden birini Kayseri'de üretiyoruz. Her 10 koltuktan 8’i Kayserili üretiliyor. Her 10 çelik kapıdan 7’si Kayseri'de üretiliyor. Ama biz Kayseri'yi sadece sanayi şehri, ticaret şehri olarak lanse etmiyoruz. Kayseri aynı zamanda çok iyi bir turizm şehri. Biz bu güzellikleri tanıttıkça buradaki tarihi doğal güzellikleri keşfettikçe inşallah Kayseri aynı zamanda Türkiye'nin en iyi turizm şehirlerinden birisi olacak. Burada iş valilik olarak bize düşüyor. Büyükşehir belediyemize, belediyelerimize düşüyor ama bunun dışında aslında size de büyük bir iş düşüyor. Bugün burada olmanız bizim için hakikaten büyük bir mutluluk sebebi. Kayseri'yi aslında gizemli şehir diye tabir ediyoruz ama Kayseri sadece Erciyes'iyle değil. Erciyes bizim yüz akımız. Kapuzbaşı'ndaki şelalelerimizde, Soğanlı’daki Kapadokya'nın devamı. Merkezde kültür yolu, Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnası, Germir’i ve Tavlısın’ıyla. Sadece bunlar değil; spor turizminde hiçbir su kaynağımız olmadığı halde Türkiye'deki en iyi spor turizmi Kayseri'de yapılıyor. Yemliha dediğimiz, Yamula Barajı'ndaki su sporları merkezi. Yahyalı'daki rafting, Tomarza'nın Böke'sinde kanosu ile aslında o kadar çok zenginliğimiz var ki, bunları anlata anlata saatler yetmez. Biz bu güzellikleri tanıtmamız lazım. Bu güzellikleri de sizlerle tanıtacağız” diye konuştu.

Kayseri hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise şöyle konuştu, “Bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de turizmden hak ettiği alıp almadığı konuşulduğu zaman tabi ki beklentilerimiz çok yukarıda. Kayseri yalnızca Erciyes ile değil aynı zamanda gastronomisiyle, spor turizmiyle ve kültür turizmi merkezi olmasıyla çok önemli bir turizm destinasyonu. Biz de elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar hem buradaki bölge temsil kurulu başkanımız hem de genel merkez olarak elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”