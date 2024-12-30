Erciyes Kayak Merkezi'nde Polonyalı Turist Yoğunluğu

Erciyes Kayak Merkezi’nin Çekiciliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri sayesinde uluslararası üne kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğu ile dünya standartlarında bir kayak merkezi. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de gözdesi haline gelen Erciyes, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Polonyalı Turistlerin Erciyes Sevgisi

Turizm operatörü Mehtap Fidan, 2018 yılından beri Polonya’dan Kayseri’ye charter seferleri düzenlediklerini belirtti. Fidan, “Polonya’dan gelen 189 turist, Erciyes’in keyfini çıkarıyor. Her hafta düzenlediğimiz bu operasyonlar ile Polonyalı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca, 11 Ocak’tan itibaren Çek Cumhuriyeti’nden de charter uçuşları başlayacak” dedi.

Turizmde Büyük Atılım

Mehtap Fidan, turizm operasyonlarının Mart sonuna kadar devam edeceğini ve Erciyes A.Ş. ile diğer özel kurum ve kuruluşların destekleri ile bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Fidan, “Her hafta düzenlenen charter seferleri ile gelecek haftadan itibaren Kayseri’ye iki uçak daha gelecek” dedi.

Kayseri’nin turizm merkezi olan Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl Polonyalı turistlerin yoğun ilgisi, Kayseri’nin turizmdeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.