  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 39 şok uygulama: 6 bin 526 kişi sorgulandı

Kayseri'de 39 şok uygulama: 6 bin 526 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde 39 şok uygulamada, 6 bin 526 kişi ve 2 bin 399 oto sorgusu yapıldı. Bu kapsamda aranan 7 şahıs yakalandı.

Kayseri'de 39 şok uygulama: 6 bin 526 kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce toplam 45 ekip ve 145 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 39 şok uygulamada;     6 bin 526 kişi ve 2 bin 399 oto sorgusu yapılarak, 191 park-bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda 7 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 6 şahıs hakkında toplam 13,59 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 9 şahsa işlem yapıldı. Suç unsuru, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet fişek ve 3 hacizli-yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: 'Asım'ın Nesli' söyleşisi
Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: "Asım’ın Nesli" söyleşisi
Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor
Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!