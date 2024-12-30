Kayseri'de 39 şok uygulama: 6 bin 526 kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce toplam 45 ekip ve 145 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 39 şok uygulamada; 6 bin 526 kişi ve 2 bin 399 oto sorgusu yapılarak, 191 park-bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda 7 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 6 şahıs hakkında toplam 13,59 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 9 şahsa işlem yapıldı. Suç unsuru, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet fişek ve 3 hacizli-yakalamalı oto ele geçirildi.