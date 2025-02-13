Erciyes Kayak Okulu: Kayak ve Snowboard Kursları devam ediyor

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biri olarak, 41 kayak pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi ile amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor. Kayseri'nin kış turizminde öne çıkan bu merkezi, kayak ve snowboard öğrenmek isteyen sporseverlere kaliteli ve uygun fiyatlı kurs içerikleri sunarak ilgi çekiyor.

Spor A.Ş. tarafından düzenlenen kurslar, kış turizmini ve kayak sporunun gelişimini hedefliyor. Çocuklar için iki günlük kurs ücreti 1.250 TL, yetişkinler için bir günlük kurs ücreti 1.500 TL, özel dersler ise saatlik 1.750 TL olarak belirlenmiş. Kurs ücretine servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dahil.

Kurslar boyunca katılımcılar, Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı Güner Pastanesi önünden servisle Erciyes'e ulaşabilecek. Talas ve İpeksaray gibi güzergâhlardan kalkan servislerle, kursiyerlerin rahatça merkeze ulaşmaları sağlanıyor.