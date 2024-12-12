Erciyes Koleji basketbol takımı 6.kez şampiyon oldu

Erciyes Koleji, eğitim ve öğretimde olduğu gibi sporda da zirvedeki yerini koruyor. Okul sporları müsabakalarında Basketbol Gençler A Kategorisi’nde mücadele eden Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, üst üste altıncı kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir rekora imza attı.

Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Basketbol Takımı Kayseri Liseler Arası Basketbol Şampiyonası’nın finalinde İstem Kolejini 76-50 mağlup ederek üst üste 6’ncı kez Kayseri şampiyonu olma başarısını gösterdi. Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, bu büyük başarıda emeği geçen idareci, öğretmen, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Erciyes Kolejinin eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal etkinlikler ve spor alanında da çok başarılı işlere imza attığını ifade eden İrfan Başyazıcıoğlu, “Bedenen ve zihnen sağlıklı nesillerin yetişmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Okulumuzun idarecileri ve öğretmenleri azami gayretle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakmaları için çalışıyorlar” dedi.

Okul basketbol takımının çok büyük bir başarı hikayesi yazdığını da dile getiren Başyazıcıoğlu, “Şimdi gözümüz grup maçlarında. Kayseri’mizi temsil edecek olan şampiyon takımımızdan yeni başarılar bekliyoruz. Erciyes Koleji basketbolda sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin bir markası haline geldi. Türkiye Basketbol Ligi’nin zirvesinde yer alan takımlarımıza sporcular yetiştiren bir okuluz. Bu başarılarımızın devam edeceğine yürekten inanıyorum. Genç sporcularımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum. Erciyes Koleji ailesi olarak bu büyük gururu bizlere yaşatan herkesi yürekten kutluyorum” diye konuştu.