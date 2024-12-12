YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaboğa, KAYÜ'de dönem dersi verdi

Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Etkinliği kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, “Bilimin ABC’si ve Bilime Yön Vermek” konulu dönem dersi verdi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi’ndeki Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri 1. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın yanı sıra KAYÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, dönem dersi etkinliğine katılımlarından dolayı YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ya teşekkür ettiği açılış konuşmasında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa şu cümlelere yer verdi:

“Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa hocamızın, arıların yiyecek arama davranışına dayalı olarak geliştirdiği yeni yaklaşım çok sayıda bilim insanının araştırmasına konu oldu. Geliştirilen bu yaklaşımın dünyada farklı alanlarda problemlerin çözümü için kullanılıyor olması ve bu konuda değerli bilim insanımızın aldığı çok sayıda ödül, konunun önemini ortaya koymaktadır. Sayın Hocamızın, Dönem Dersi kapsamında bugün burada bizlerle paylaşacağı çok değerli bilimsel bilgiler; hem öğrencilerimize, hem de akademisyenlerimize yeni ufuklar açacak, ortaya konulan yeni akademik çalışmalar için ilham kaynağı olacaktır.”

2018 yılında kurulan ve henüz genç bir üniversite olan Kayseri Üniversitesi’nin, mesleki ve teknik yükseköğretimde kalite çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyarak, kısa bir zaman zarfında Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yerini almayı başardığını kaydeden KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ulusal ölçekte kendini ispatlamış ve başarıda sürekliliği yakalamış birçok bölüm ve programa sahip olan Üniversitemiz; yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında bu yıl açılan yeni programlarla birlikte çok daha farklı misyonlar üstlenmektedir. Ülkemizin gelecek hedeflerine katkı sağlayacak akademik faaliyetler gerçekleştirmeye bugün olduğu gibi, yarın da devam edeceğiz. Daha zengin ve kapsamlı bilimsel projelere imza atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Üniversitemizdeki mevcut fakülteler ve meslek yüksekokullarımızda bulunan bölüm ve programlar, şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup, yeni açılan ve açılması planlanan bölüm ve programları da günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre tespit etmekteyiz. Bugün son derece önemli birer akademik gündem maddesi olan sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın gereklerine uygun olarak bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimseyen Üniversitemiz; yeniliğe, gelişime ve inovasyona büyük önem vermektedir. Öğrencilerimizi en donanımlı şekilde mezuniyet sonrası çalışma hayatına hazır hale getirmeye yönelik süreçleri dinamik bir yapı içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra KAYÜ olarak bizler, gerek sosyal ve kültürel etkinliklerle; gerekse toplum yararına gerçekleştirdiğimiz projelerle öğrencilerimizin sürekli yanlarında yer alıyor, mesleki ve kişisel gelişimleri açısından onlara daima destek oluyoruz. Hepimizin de çok iyi bildiği üzere, üniversitelerimizin gelişmesi Türkiye’nin gelişmesi; Türkiye’nin gelişmesi de üniversitelerimizin gelişmesi anlamına gelmektedir. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, üniversiteleri gelişmiş kendisi geri kalmış olsun ya da kendisi gelişmiş üniversiteleri geri kalmış olsun. Bilimin, gelişimin, üretimin, verimliliğin, kalkınmanın, kadim değerlerin, gücün, huzurun ve istikrarın yüzyılı olan “Türkiye Yüzyılı”nda, üniversiteler milli teknoloji hamlesinin sadece lokomotifi değil, aynı zamanda geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin inşasında ciddi rol oynayacak olan yetişmiş insan kaynağının da merkezleridir. Bu nedenle, üniversiteler olarak sahip olduğumuz sorumluluğun bilinciyle, inanç sistemimizde de yer alan “İki günü birbirine eşit olan zarardadır,” hadis-i şerifinin bizlere çizmiş olduğu düstur ile her gün bir öncekinden daha fazla; durmadan ve yorulmadan çalışarak, milli hedeflerimizin gerçekleştirmesi için azami gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki, bilim gelişimin anahtarlarındandır. Bilim ve teknolojiye verilen önem ülkenin geleceğine verilen önemdir. O yüzden bilimi, araştırmayı, gelişimi hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bilim ve teknolojide daima ileri giden, sürükleyen; takip edilen bir ülke olmaktan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Üniversitelerimizde üretilen akademik bilgiyi; girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve yüksek teknoloji üretimi alanlarında geliştirilen projelerle destekleyecek, bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir Türkiye’nin inşası için el birliği ile çalışacağız.”

Açılış konuşmasının ardından YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ’Bilimin ABC’si ve Bilime Yön Vermek’ konulu dönem dersi kapsamında, alanında büyük ilgi gören yapay arı kolonisi algoritmasına dair çalışmasını dinleyicilere anlattı. Yapay zekâ ve optimizasyon sahasında çığır açan çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Karaboğa, yapay zekâ teknolojilerinin temel prensiplerinden sürü zekâsına dayalı optimizasyon algoritmalarına kadar birçok alanı kuşatan kapsamlı sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplu fotoğraf çekimiyle beraber etkinlik sona erdi.