Erciyes'te 1930'dan beri kayıyoruz

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Erciyes'te 1930'lu yıllardan beridir kayak sporları yapıldığını ifade ederek, 'Erciyes'te yapılan bu çalışmalar şehre ve ülkeye çok büyük katkılar sağlamış ama burada kayak çalışmaları ya da kayakla ilgili sporlar 1930'lu yıllardan itibaren aslında görülüyor. Bir müzayede de bir albüm alma fırsatı buldum o albümde de dönemin Kayak Federasyon Başkanı'nın Erciyes'te ulusal müsabakalar düzenlediği bununla ilgili fotoğraflar ve mevcut albümde ve şampiyonalar düzenlediğini gördük İnşallah izleyicilerimize de bu görselleri paylaşacağız' dedi.

Erciyes'te 1930'dan beri kayıyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Erciyes Dağı’nda 1930’lu yıllardan itibaren kayak sporları yapıldığı bilgisini verdi. Senem, “Bilindiği gibi Erciyes'te Son 20 yılda kayakla ilgili yapılan çalışmalar Erciyes'in Ulusal Lig'den Uluslararası Lig'e çıkmasını sağladı. Yalnız şöyle bir durum da var Erciyes'te yapılan bu çalışmalar şehre ve ülkeye çok büyük katkılar sağlamış ama burada kayak çalışmaları ya da kayakla ilgili sporlar 1930'lu yıllardan itibaren aslında görülüyor. Bir müzayede de bir albüm alma fırsatı buldum o albümde de dönemin Kayak Federasyon Başkanı'nın Erciyes'te ulusal müsabakalar düzenlediği bununla ilgili fotoğraflar ve mevcut albümde ve şampiyonalar düzenlediğini gördük İnşallah izleyicilerimize de bu görselleri paylaşacağız” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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