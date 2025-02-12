Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri cuma günü yapılacak
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri bu cuma itibariyle yapılacaktır' dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerinin 14 Şubat cuma günü itibariyle yapılacağını açıklayarak, "Tarım Bakanlığımız tarafından hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri bu cuma itibariyle yapılacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.