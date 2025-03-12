Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Heyecanı!

Geçen yıl Türkiye’de ilk defa yapılan şampiyona, 850 milyon kişiye ulaşarak büyük bir ilgi gördü ve bu yılda 86 ülkede canlı yayınlarla takip edilmesi bekleniyor. Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olmasının yanı sıra, dünya çapında da tanınan bir etkinlik alanı olarak öne çıkıyor.

Şampiyona Programı

Şampiyona, kadınlar ve dünya genelinden birçok sporcunun katılımıyla zengin bir program sunacak. İşte yarış programı:

15 Mart 2025 Cumartesi:

- **12.30–12.58:** Kadınlar - Serbest Antrenman

- **13.00–13.28:** Dünya - Serbest Antrenman

- **14.00–14.07:** Kadınlar - Sıralama 1. Tur

- **14.20–14.27:** Dünya - Sıralama 1. Grup 1. Tur

- **14.40–14.47:** Dünya - Sıralama 2. Grup 1. Tur

- **15.20–15.27:** Kadınlar - Sıralama 2. Tur

- **15.40–15.47:** Dünya - Sıralama 1. Grup 2. Tur

- **16.00–16.07:** Dünya - Sıralama 2. Grup 2. Tur

- **16.35–16.45:** Son Şans Sıralama

16 Mart 2025 Pazar:

- **10.35–10.45:** Kadınlar - Isınma Turu

- **10.50–11.00:** Dünya - Isınma Turu

- **11.30–11.42:** Kadınlar - Final 1. Yarış

- **11.55–12.12:** Dünya - Final 1. Yarış

- **12.40–12.52:** Kadınlar - Final 2. Yarış

- **13.02–13.20:** Dünya - Final 2. Yarış

- **13.20:** Ödül Töreni

Bu organizasyon, Kayseri’nin uluslararası alanda daha fazla görünürlüğünü artırma ve sporseverleri bir araya getirme fırsatı sunuyor. Kayseri’nin bu büyük etkinlikten alacağı katkılar ve elde edilecek başarılar, bölgenin turizm potansiyelini de destekleyecek.

Sporseverlerin, bu heyecan dolu etkinliği yerinde takip etmeleri için tarihleri not etmeleri öneriliyor!